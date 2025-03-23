Ayşe Ünlüce, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçiminde Oyunu Kullandı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oyunu kullandı. Ünlüce, "Bu ülkenin aydınlık, çağdaş, demokratik, adaletli geleceğine inanan vatandaşlarımızı sandığın başına bekliyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oyunu Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde kullandı. Ünlüce'ye önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İstanbul Milletvevkiili Nimet Özdemir, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve "Umudunuzu kaybetmeyin" diyen Ünlüce, daha sonra sandık başına geçerek oyunu kullandı. Ünlüce, "Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi var. Saat 17.00'ye kadar sandıklarımız açık. Tüm Eskişehirlileri parti üyemiz olsun olmasın bu ülkenin aydınlık, çağdaş, demokratik, adaletli geleceğine inanan herkesi sandığın başına bekliyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diye konuştu.