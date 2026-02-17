Ayşegül Pürnek, Kayseri'de Anıldı - Son Dakika
17.02.2026 14:24
Ankara'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek, Kayseri'de kabri başında anıldı.

Ankara'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek, Kayseri'de kabri başında anıldı.

Kayseri Kartal Şehitliği'nde düzenlenen etkinlikte, anne Gülay Odabaşıoğlu ve yakınları, Pürnek için dua edip, gözyaşı döktü.

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okutuldu.

Devlet Memurları Sendikası Kayseri Bölge Şube Başkanı Kenan Kayhan, programın ardından yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden geçen 10 yılın acısını dindirmediğini belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca vatanına sahip çıkmak için her şeyini feda ettiğini belirten Kayhan, "Atalarımızın kanı ile yurt yaptığımız bu topraklarda, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, namus bildiğimiz vatan topraklarını korumak üzere canımızı vermeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz." dedi.

Programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Serkan Demir, Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Gülçe ve askeri yetkililer katıldı.

Genelkurmay Başkanlığında memur olarak çalışan Pürnek ile birlikte 29 kişi, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta iş çıkışı servis araçlarının geçişi sırasında teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

