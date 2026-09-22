Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı tutuklandı, şüphelinin ebeveynlerine adli kontrol verildi - Son Dakika
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Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı tutuklandı, şüphelinin ebeveynlerine adli kontrol verildi

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Düziçi'de 26 Ağustos'ta kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cesedi Kahramanmaraş Andırın'da bulundu; zanlı T.K. tutuklandı, anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı. T.K., Yaşar'ı araçta boğarak öldürdüğünü ve cesedini Geben mevkisinde ormanlık alana gömdüğünü beyan etmişti.

Osmaniye'de kayıp olarak aranırken Kahramanmaraş'ta cesedi bulunan Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı, şüphelinin anne ve babası ise "konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri" ile serbest bırakıldı.

Düziçi ilçesindeki evinden 26 Ağustos'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan Yaşar'ın (54) cesedinin, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda bulunmasına ilişkin 19 Eylül'de polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı T.K. (34) ile annesi A.K. ve babası H.K'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Düziçi Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, anne ve babası ise "konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri" ile salıverildi.

Katil zanlısı cesedin yerini göstermişti

Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasına ilişkin Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli T.K. ile anne ve babasını Kahramanmaraş'ta gözaltına almıştı.

T.K. emniyetteki ifadesinde, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi çıkışında aracının içerisinde boğarak öldürdüğü Yaşar'ın altınlarını evinde sakladığını, kadının cesedini ise Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanlık alana gömdüğünü beyan etmişti. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları kazıda Yaşar'ın cansız bedenine ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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