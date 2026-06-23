Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler Aykut A., Derya A., Olga Ö., Onur İ. ve Serap A. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Aysel Yıldırım'a ait iz süren ekipler, cansız bedene ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Aysel Yıldırım Cinayeti: 5 Gözaltı - Son Dakika
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