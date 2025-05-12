Ayvacık\'ta Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Ayvacık Çankaya İlkokulu ve Ayvacık Ümmühan Hatun Ortaokulu öğrencileri farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğretmen ve velilerin de katıldığı yürüyüşte "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" mesajı verildi.

Farkındalık oluşturmayı amaçlayan dövizler ve pankartlarla gerçekleştirilen yürüyüşte, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatta daha görünür olması ve eşit haklara sahip bireyler olarak kabul edilmeleri gerektiği vurgulandı.

Yürüyüşte öğrenciler, "engelleri el ele, birlikte aşacağız" ve "sevgi için el ele" sloganları attı.