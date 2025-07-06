Ayvacık\'ta Maki Yangınıya Mücadele

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde maki yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınlarındaki makilik alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.