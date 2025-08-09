Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Babadere köyündeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Zirai Yangın - Son Dakika
