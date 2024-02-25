Ayvalık açıklarında 110 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 110 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 110 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 110 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda toplamda 24 çocuk ve 86 yetişkin göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

25.02.2024 00:39  Güncelleme: 00:40
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 24 çocuk ve beraberinde 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Diğer bir operasyonda ise lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, "TCSG-61" Sahil Güvenlik Gemisi ile lastik botu durdurarak içindeki 30 düzensiz göçmen ile 12 çocuğu yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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