Ayvalık Belediyesi Bayram Boyunca 3 Bin 660 Ton Çöp Topladı

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca 3 vardiya halinde mesai yaparak 3 bin 660 ton çöp topladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından gelenlerle birlikte nüfusu milyona yaklaşan Ayvalık'ta belediye ekipleri sadece dört günlük bayram tatilinde 3 vardiya halinde 3 bin 660 ton çöp topladı. Ayvalık merkez, Cunda (Alibey) Adası, Altınova, Sarımsaklı ve Ayvalık genelinde 24 saat durmaksızın çöp toplayan 103 kişilik ekip, hem konteynerleri yıkayarak hijyenik olmalarını sağladı hem de araçların giremediği yerlerde ilaçlaması yaptı.