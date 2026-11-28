Ayvalık Belediyesi park ve yeşil alan bakımını 7 gün 24 saat sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık Belediyesi, kış öncesinde park, yeşil alan ve kent mobilyalarında bakım ile peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar 7 gün 24 saat sürerken ortak alanların daha temiz, düzenli ve güvenli olması hedefleniyor.
(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, kış hazırlıkları kapsamında park ve yeşil alanlardan kent mobilyalarına kadar ortak kullanım alanlarında bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.
Ayvalık Belediyesi, kış mevsimi öncesinde kent genelinde bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında ağaç ve bitkilerin budanması, park ve yeşil alanların temizlenmesi, kent mobilyalarının bakım ve onarımı ile peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiriyor.
Kent estetiğini korumak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz, düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, 7 gün 24 saat devam ediyor.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?