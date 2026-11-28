(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, kış hazırlıkları kapsamında park ve yeşil alanlardan kent mobilyalarına kadar ortak kullanım alanlarında bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi, kış mevsimi öncesinde kent genelinde bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında ağaç ve bitkilerin budanması, park ve yeşil alanların temizlenmesi, kent mobilyalarının bakım ve onarımı ile peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiriyor.

Kent estetiğini korumak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz, düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, 7 gün 24 saat devam ediyor.