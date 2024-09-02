Ayvalık Belediyesi Şirket İşçilerine Yüksek Maaş Promosyonu Verdi

Güncel

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi'nin çeşitli müdürlük ve birimlerinde çalışan şirket işçilerinin maaş promosyon ihalesi geçen aylarda sonuçlandı. Ayvalık Belediyesi Güzel Ayvalık şirketinin her bir çalışanı 37 bin 200 TL promosyon aldı.

Açık artırmayla yapılan ihalede şirket işçilerinin promosyonunu kapsayan ihaleyi kişi başı 37 bin 200 lira veren banka kazandı. 3 yılı kapsayan banka promosyonu sözleşmesi Ayvalık Belediye Hizmet Binası'nda yapıldı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Promosyon düzenlemesinin yapıldığı dönemlerde, bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında banka ile anlaşmayı sağlamış olduk. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bugünlerde personelimizin aile bütçelerine önemli bir katkı verilmiş oldu. Çalışanlarımızın ve ailelerin mutluluğu bizim için çok önemlidir" dedi.