Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'nden Engelsiz Kafe'ye Ziyaret

(BALIKESİR)- Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri, kentin sosyal yaşamında önemli bir buluşma noktası haline gelen Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri, Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti. Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Engelsiz Kafe'nin atmosferinden ve çalışanların ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özlemiş, engelsiz ve kapsayıcı bir sosyal alanın Ayvalık'a kazandırılmasının son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Özlemiş, "Böylesine anlamlı bir işletmeyi ilçemize kazandırdığı için Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e ve bizleri güler yüzle ağırlayan tüm personele, üyelerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin ise Engelsiz Kafe'nin engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen yapısıyla Ayvalık'ta örnek bir sosyal mekan olma özelliğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.