Kıyı Ege Belediyeleri Ayvalık'ta Buluştu

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentte düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Başkan Mesut Ergin, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya; Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölge kentlerinin geleceğine yönelik kararları ele alındı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Mesut Ergin, ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Ortak akılla, dayanışmayla, her bir kentimizi daha yaşanabilir ve daha dirençli bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.