Ayvalık'ta 10 Kilogramlık Uçan Kalamar Yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 10 Kilogramlık Uçan Kalamar Yakalandı

Ayvalık\'ta 10 Kilogramlık Uçan Kalamar Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zıpkınla avcılık yapan Özkan Şendil, 10 kilogramlık 'uçan kalamar' yakaladı. Şendil, bu büyüklükteki kalamarı Türkiye'de zıpkınla avlanmış en büyük cins olarak resmi kayıtlara geçirmeyi hedefliyor.

01.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 30 yıldır zıpkınla avcılık yapan Özkan Şendil, 10 kilogramlık "uçan kalamar" yakaladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı eğitmen ve antrenörü Şendil, zıpkınla balık avlamak için Çıplak Ada açıklarında dalış yaptığı sırada Latince adı "Ommastrephes Bartramii" olan ve "uçan kalamar"a rastladı.

Zıpkınla avlayıp bota çıkardığı yaklaşık 1,70 metre boyundaki ve 10 kilogram ağırlığındaki kalamarı cep telefonuyla görüntüleyen Şendil, deniz canlısını Ayvalık'taki bir balık toptancısı aracılığıyla İstanbul'a gönderdi.

Özkan Şendil, AA muhabirine, zıpkınla balık avlama sporunda aktif eğitimler verdiğini söyledi.

Avladığı kalamarın daha çok derin sularda yaşadığını belirten Şendil, "Türkiye'de daha önce avlanmış başka çeşitleri var ama zıpkınla su altında vurulmuş en büyük cins kalamar olarak resmi kayıtlara geçilmesini sağlayacağız." dedi.

Şendil, kalamarı ilk gördüğünde fok balığı zannettiğini, yaklaştıkça bunun çok büyük bir kalamar olduğunu fark ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bu canlı çok iyi avcı bir türdür. İri balıkları avlayarak beslenirler. Suyun altında yaklaşınca hiçbir şekilde korkmadı, korkusuzca bana doğru döndü. Avcı kollarını açıp bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım ve zıpkınla başarılı bir atış yaptım. Sonra bota çıkardığımızda bunun bir Türkiye rekoru olduğunu fark ettik. Bugüne kadar zıpkınla avlanmış en büyük kalamar olduğunu fark ettik. Sonrasında bunu sosyal medyamızda paylaştık."

Şendil, Ayvalık ve Edremit Körfezi bölgesinde ilk kez bu büyüklükte bir kalamarla karşılaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 10 Kilogramlık Uçan Kalamar Yakalandı - Son Dakika
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