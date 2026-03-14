Ayvalık Kadın Oyunları Festivali, 6'ncı Kez Perdelerini Açtı

14.03.2026 10:25
Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kadın Oyunları Festivali, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde açılışını yaptı. Festivalde, kadın temalı beş farklı tiyatro oyunu sahnelenecek ve festival geliri kız çocuklarının eğitim bursuna aktarılacak.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak sanatı yalnızca izlenen bir etkinlik değil; düşünmeye, sorgulamaya ve toplumsal farkındalık yaratmaya katkı sağlayan güçlü bir alan olarak görüyoruz" dedi.

Kadın Oyunları Festivali, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Festivalin açılışı "Gözbağcı" adlı oyunla yapıldı. Beş gün sürecek festival kapsamında kadın temalı beş farklı oyun her akşam saat 21.00'de sahnelenecek.

Açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamına değer katan çok özel bir etkinliğin, 6. Kadın Oyunları Festivali'nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olma özelliğini taşıyan Kadın Oyunları Festivali, altıncı yılında da sanatın dönüştürücü gücünü Ayvalık'tan tüm ülkeye ve dünyaya ulaştırmaya devam ediyor" dedi. 13–17 Mart günleri arasında sahnelenecek oyunlarla kadınların hikayelerini, mücadelelerini, umutlarını ve yaşam deneyimlerinin birlikte paylaşılacağını belirten Ergin, "Festivalimiz boyunca Gözbağcı, Şairler Mezarlığı, Yalnız Başaklara Azgın Boğa, Sendrom ve Olga Maşa Irina-Yine Üç Kız Kardeş gibi önemli yapımları Ayvalıklı tiyatroseverlerle buluşturacağız" diye konuştu.

"Festivalin en anlamlı yanlarından biri de hayatın içinde de iz bırakması"

Oyunların, kadın temasının derinlikli ve nitelikli bir bakış açısıyla ele alındığını dile getiren Ergin, şöyle devam etti:

"Ayvalık Belediyesi olarak sanatı yalnızca izlenen bir etkinlik değil; düşünmeye, sorgulamaya ve toplumsal farkındalık yaratmaya katkı sağlayan güçlü bir alan olarak görüyoruz. Bu festivalin en anlamlı yanlarından biri de yalnızca sahnede değil, hayatın içinde de iz bırakmasıdır. Her yıl festival gelirinin belirli bir bölümünün kız çocuklarının eğitim bursuna aktarılması, sanatın toplumsal dayanışmayla buluşmasının en güzel örneklerinden biridir. Sanatın ışığının genç kızlarımızın eğitim yolculuğunu aydınlatmasına katkı sağlamak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Festivalimizin uluslararası alanda da ilgi görmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nin yayımladığı Theatre Journal dergisinde festivalimize yer verilmesi, Ayvalık'ta doğan bu değerli sanat buluşmasının dünyada da dikkatle takip edildiğinin önemli bir göstergesidir."

Biz de yerel yönetim olarak bu mirası büyütmeye, kenti yıl boyunca festivallerin, tiyatronun, müziğin ve sanatın merkezi haline getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Festival Direktörü Hasan Aldemir olmak üzere tüm sanatçılarımıza, organizasyon ekibine, destek veren kurum ve kuruluşlara ve elbette festivalimizi sahiplenen siz değerli sanatseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Sanatla, dayanışmayla ve umutla dolu bir festival diliyorum."

Kaynak: ANKA

