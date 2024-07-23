Ayvalık'ta 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araçta yapılan aramada deniz motoru, lastik bot, 4 pompa, 1 galon benzin, üç lastik lastik şambrel ve can yeleği ele geçirildi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.