Ayvalık'ta 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Araçta yapılan aramada deniz motoru, lastik bot, 4 pompa, 1 galon benzin, üç lastik lastik şambrel ve can yeleği ele geçirildi. Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

23.07.2024 00:59
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araçta yapılan aramada deniz motoru, lastik bot, 4 pompa, 1 galon benzin, üç lastik lastik şambrel ve can yeleği ele geçirildi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

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