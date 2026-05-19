Ayvalık'ta 'Ayıp Ettik' oyunu ücretsiz sahnelenecek

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, "Ayıp Ettik" oyununu 21 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturacak.

"Ayıp Ettik" adlı tiyatro oyunu, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Komedi türündeki oyun, kadın ve erkek ilişkilerinde yaşanan kıskançlıkları, flörtleri, yanlış anlaşılmaları ve toplumsal olayların bugüne yansımalarını eğlenceli bir bakış açısıyla sahneye taşıyor."

Sahne performanslarıyla beğeni toplayan Güzelbahçe Yetişkin Tiyatro Topluluğu, 10 yıldır aralıksız olarak tiyatro sahnesinde yer alıyor. 21 kişilik kadroya sahip topluluk, bugüne kadar birçok farklı oyunu seyirciyle buluşturarak amatör tiyatroya katkı sunmayı sürdürüyor.

