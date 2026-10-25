Ayvalık'ta batan tekneden 8 kişi kurtarıldı, kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta batan tekneden 8 kişi kurtarıldı, kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı

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Ayvalık\'ta batan tekneden 8 kişi kurtarıldı, kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı
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Ayvalık'ta Kız Adası yakınlarında özel gezi teknesinin su alıp batması sonucu kaybolan doktorun cansız bedenine 15 saat sonra Balıkadası önlerinde ulaşıldı. Deniz yüzeyinden 8 kişi sağ kurtarılırken, tekne sahibi 2 parmağı koparak yaralandı.

VALİLİK: CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında özel gezi teknesinin su alıp batması sonucu kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görevli KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'nün (60), arama kurtarma ekipleri tarafından, 15 saat sonra Balıkadası önlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24.10.2026 tarihinde Ayvalık ilçesi Alibey Adası Kara Ada açıklarında bir balık avlama teknesinin su alarak batması sonucu başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin güncellemedir. Sahil Güvenlik ekiplerimizce aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp olduğu bildirilen 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

2 BİN 200 METRE AÇIKTA BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay yerine 6 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yüzeyindeki 8 kişi sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılıp Sahil Güvenlik botuna alındı ve Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, bugün teknenin battığı mevkiden yaklaşık 2 bin 200 metre açıkta kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

'BATMASI 5 DAKİKA SÜRMEDİ'

Batan tekneden sağ olarak kurtarılan Murat Eygin, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuklar kamaradaydı, üşüyorlardı. Bize, teknenin su aldığını söylediler. Hemen can yeleklerini çıkarıp verdiler. Bir anda tekne batmaya başladı. Batması, 5 dakika sürmedi. Ardından Sahil Güvenlik'i aradık" dedi.

Öte yandan, kurtarılıp hastaneye kaldırılan 8 kişi arasında olan ve olay sırasında 2 parmağı kopan tekne sahibi Ramazan Yolver, Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bandırma'ya sevk edildi. Diğer 7 kişi ise gerekli tedavi kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir)-Ankara,

Kaynak: DHA
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