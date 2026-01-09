Ayvalık Belediyesi'nden Çocuklara Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika
Ayvalık Belediyesi'nden Çocuklara Ara Tatil Etkinlikleri

09.01.2026 13:46  Güncelleme: 14:49
Ayvalık Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların eğlenip öğrenebileceği çeşitli atölye ve kurslar düzenleyecek. Programda zeka oyunları, sanatsal faaliyetler ve çeşitli eğitimler yer alacak.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği atölye ve kurslardan oluşan kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı.

Ayvalık Belediyesi, sömestir tatilinde çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinliklerden oluşan zengin bir program hazırladı. Tatil boyunca düzenlenecek atölye ve kurslarla çocuklar, hem keyifli vakit geçirecek hem de yeni beceriler kazanacak. Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, Altınova AYBEGEM Gençlik ve Eğitim Merkezi ile Kırlangıç Yaşam Merkezi Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'de gerçekleştirilecek etkinlikler, çocuklara sanat, oyun ve öğrenmeyi bir arada sunacak. Programda; akıl ve zeka oyunları, mozaik atölyesi, kedi evi yapım atölyesi, resim atölyesi, minik tasarımcılar atölyesi, tohum atölyesi (mahalleevleri iş birliğiyle), masa tenisi kursu, oyunlarla matematik, karikatür, okuma-anlama ve eğlenceli İngilizce gibi birçok etkinlik yer alacak.

Etkinliklere katılmak isteyen çocuklar için kayıtlar, 17 Ocak gününe kadar 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Atölye ve kurslar ise 19 Ocak itibarıyla başlayacak.

Kaynak: ANKA

