Ayvalık\'ta Milli Mücadele\'nin İlk Kurşunu Anma Töreni Düzenlendi

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(BALIKESİR) - 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın Ayvalık'ta Milli Mücadele'nin ilk kurşunu atışının 105. yıl dönümü anısına tören düzenlendi.

Ayvalık'ta Milli Mücadele'de düşmana ilk kurşunu atan 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya anısına Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi, ardından Alibey (Cunda) Adası'nda Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, protokol üyeleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi:

"Bugün bu toprakları korumak için ateşlenen ilk asker kurşununu, kahramanlarımızın aziz ruhlarını ve hatıralarını anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 29 Mayıs 1919'da Ayvalık'ta 172. Alay'ın komutanı Yiğit Yarbay Ali Çetinkaya ve yiğit insanlardan oluşan askerleri vardı. ve bu ilk kurşun tüm yurdun yanı sıra tüm dünyaya mal oldu. Ayvalık çevresinden topladığı milis kuvvetlerle beraber cephe oluşturdu ve ilk askeri kurşun Ali Çetinkaya ve arkadaşlarına nasip oldu. Bu gücü yaratan felsefenin inancın eseri olan Ayvalık'ta biz bu gururu 105 yıldır yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz."