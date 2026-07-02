Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Yeni Sergi Programını Açıkladı

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, çağdaş sanat anlayışını uluslararası ölçekte geliştirmeyi hedefleyen yeni programıyla kapılarını sanatseverlere açıyor. Galeri, bir yandan güncel sanatın önemli isimlerini ağırlarken, diğer yandan Türk sanatına iz bırakan ustaların anısını yaşatacak özel sergilere ev sahipliği yapacak.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşyeri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda Orhan Peker Sanat Galerisi, Türkiye'nin sanat belleğini canlı tutmayı, genç kuşakları çağdaş sanatla buluşturmayı ve Ayvalık'ın uluslararası sanat merkezi kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Programda, Ayvalık'ta yaşamış ya da kente katkı sunmuş Fuad Mensi Dileksiz, Fikret Mualla, Aliye Berger, Cihat Burak, Burhan Uygur, Orhan Peker, Ara Güler, Teoman Manacıoğlu ve 2025 yılında yaşamını yitiren Teoman Madra'nın anısına da yer verilecek.

TEOMAN MADRA'NIN ANISI YAŞATILACAK

Temmuz ayı boyunca Bedri Baykam, Yusuf Taktak ve Emre Zeytinoğlu'nun eserleri sanatseverlerle buluşacak. Sergi takvimi 31 Temmuz-15 Ağustos arasında Yiğit Yazıcı, 17-30 Ağustos arasında ise Devrim Erbil sergileriyle devam edecek. Programın öne çıkan etkinliklerinden biri de 15-30 Eylül arasında düzenlenecek Teoman Madra Anma Sergisi olacak. Sergiyle, Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Teoman Madra'nın anısının yaşatılması amaçlanıyor.