Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Yeni Sergi Programını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Yeni Sergi Programını Açıkladı

02.07.2026 09:41  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, çağdaş sanatı uluslararası ölçekte geliştirmeyi hedefleyen yeni programıyla kapılarını açıyor. Galeri, usta sanatçıların anısını yaşatacak sergilere ev sahipliği yapacak.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, çağdaş sanat anlayışını uluslararası ölçekte geliştirmeyi hedefleyen yeni programıyla kapılarını sanatseverlere açıyor. Galeri, bir yandan güncel sanatın önemli isimlerini ağırlarken, diğer yandan Türk sanatına iz bırakan ustaların anısını yaşatacak özel sergilere ev sahipliği yapacak.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşyeri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda Orhan Peker Sanat Galerisi, Türkiye'nin sanat belleğini canlı tutmayı, genç kuşakları çağdaş sanatla buluşturmayı ve Ayvalık'ın uluslararası sanat merkezi kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Programda, Ayvalık'ta yaşamış ya da kente katkı sunmuş Fuad Mensi Dileksiz, Fikret Mualla, Aliye Berger, Cihat Burak, Burhan Uygur, Orhan Peker, Ara Güler, Teoman Manacıoğlu ve 2025 yılında yaşamını yitiren Teoman Madra'nın anısına da yer verilecek.

TEOMAN MADRA'NIN ANISI YAŞATILACAK

Temmuz ayı boyunca Bedri Baykam, Yusuf Taktak ve Emre Zeytinoğlu'nun eserleri sanatseverlerle buluşacak. Sergi takvimi 31 Temmuz-15 Ağustos arasında Yiğit Yazıcı, 17-30 Ağustos arasında ise Devrim Erbil sergileriyle devam edecek. Programın öne çıkan etkinliklerinden biri de 15-30 Eylül arasında düzenlenecek Teoman Madra Anma Sergisi olacak. Sergiyle, Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Teoman Madra'nın anısının yaşatılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Yeni Sergi Programını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Trabzon’da denize giren adam boğuldu Trabzon'da denize giren adam boğuldu
Saadet lideri Arıkan’dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

09:51
Icardi depremi Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:36
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
08:52
Ankara Valiliği’nden NATO tedbirleri Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 10:41:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Yeni Sergi Programını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.