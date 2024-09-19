Ayvalık'ta Plaj Voleybolu Heyecanı: VW Beach Pro TourFutures Başladı

Güncel

(BALIKESİR) - Ayvalık Sarımsaklı Plajı, "VW Beach Pro TourFutures" dünya turu organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 28 ülkeden 50 takım ve 100'ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonla, plaj voleybolunun kalbi Balıkesir'de atacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sonucunda, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında "VW Beach Pro TourFutures" dünya turu organizasyonu, 19-22 Eylül günleri arasında Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenleniyor. Organizasyon için 28 ülkeden gelen 50 takım ve 100'ü aşkın sporcu, turnuvadan galip çıkarak dünya turu finallerinde mücadele edebilmek için ter dökecek.