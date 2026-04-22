Ayvalık'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ayvalık ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf ve vatandaşlar, ilçede etkili olan her sağanakta benzer durumların yaşandığını dile getirip, önlem alınmasını istedi. Belediye ekipleri ise bölgede çalışma başlattı.