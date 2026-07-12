Ayvalık'ta Sarı Gorgonlar Dalgıçların İlgi Odağı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Sarı Gorgonlar Dalgıçların İlgi Odağı

Ayvalık\'ta Sarı Gorgonlar Dalgıçların İlgi Odağı
12.07.2026 17:21
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Ayvalık, sarı gorgonlarla dolu sualtı zenginlikleriyle dalış tutkunlarını cezbediyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bölge ekosisteminin en nadide canlıları arasında yer alan sarı gorgonlar (deniz yelpazeleri), sualtı tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Sarı gorgonlar, bölge ekosisteminin gizli hazinesi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en önemli dalış merkezlerinden Ayvalık, sadece tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle değil, sualtındaki 'altın sarısı' gizli hazineleriyle de dikkat çekiyor. Kırmızı mercanların gölgesinde kalsa da bölge ekosisteminin en nadide canlıları arasında yer alan sarı gorgonlar (deniz yelpazeleri), sualtı tutkunlarını ilgi odağı oluyor. Ayvalık'ta sarı gorgonlara ev sahipliği yapan dalış noktaları, özellikle orta ve ileri seviye dalgıçların rotasında yer alıyor. Sarı mercanları doğal ortamında görmek isteyen dalgıçlar; İncirli Amphora, Deli Mehmet, Kerbela ve Kız Adası çevresindeki derin duvarları tercih ediyor. Bölgedeki mercan oluşumları, süngerler ve koralijen habitatlar, sualtı araştırmacıları tarafından Akdeniz'in en zengin ekosistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nadir güzelliklerin korunması, Ayvalık'ın sualtı turizmi ve biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Ayvalık'ın temiz, akıntılı ve plankton bakımından zengin suları, sarı mercanların gelişimi için mükemmel bir doğal ortam sunduğunu belirten Dalış Eğitmeni Koray Gerçe, bölgedeki güçlü akıntıların bu canlıların sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve büyümesi için hayati önem taşıdığını söyledi.

27-33 METREDE GÖRSEL ŞÖLEN

Dalış dünyasında 'sarı mercan' olarak adlandırılan bu özel türün, genellikle 27 ile 33 metre derinlikler arasında yoğunlaştığına dikkat çeken Koray Gerçe, ağaç veya yelpaze formunda dallanan yapısıyla sualtında adeta bir sanat eseri gibi süzülen bu canlıların, sarıdan altın sarısına kadar değişen renkleriyle derinlikleri renklendirdiğini kaydetti. Sadece estetik bir değer taşımayan sarı mercanlar; küçük balıklar, karidesler ve birçok omurgasız canlı için de güvenli bir sığınak ve yaşam alanı oluşturuyor.

Kaynak: DHA

Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Sarı Gorgonlar Dalgıçların İlgi Odağı - Son Dakika

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