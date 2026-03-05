Ayvalık Belediyesi'nden Yeni Mahalle'ye Sosyal Yaşam Merkezi

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, Yeni Mahalle'de hayata geçireceği Sosyal Yaşam Merkezi projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Proje kapsamında 2'nci Çocuk Etkinlik Merkezi, Mahalleevi ve Taziye Evi'nin yer alacağı tesislerin temelinin kısa süre içinde atılması planlanıyor.

Yeni Mahalle'de uzun yıllardır hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi, 2023 yılında yapımı tamamlanan Temizlik, Destek ve Kademe Hizmetleri Binası'na taşındı. Şantiyenin taşınmasının ardından boşalan alan sosyal donatı alanına dönüştürüldü. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Temizlik İşleri şantiyesinin; çöp kamyonlarının park ettiği, çevreye verdiği rahatsızlık ve gürültü kirliliğiyle yıllardır şikayet konusu olan yerin yıkımını belediye ekipleri ile birlikte gerçekleştirdi.

"Kısa süre içinde temel atma töreninin gerçekleştirilmesini planlanıyoruz"

Ergin, tesislerin temelinin kısa süre içinde atılacağını belirterek, "Çok amaçlı merkezde belediyemizin 2. Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, mahalle sakinlerimizin kullanacağı Taziye Evi ve Mahalleevleri yer alacak. Açılışı gerçekleştirdiğimizde mahallenin kalbi burada atacak. Yeni Mahalle'de kısa süre içinde temel atma töreninin gerçekleştirilmesini planlanıyoruz" dedi.

Merkezin yalnızca sosyal değil ekonomik katkı da sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, Mahalleevi bünyesinde kadınların üretime katılarak aile bütçesine destek sunacağını söyledi. Çocuklar için güvenli ve eğitimi destekleyici bir ortam oluşturulacağını ifade eden Ergin, merkezin mahallede hem istihdam hem de sosyal dayanışma açısından önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi.