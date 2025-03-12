Ayvalık'ta Su Kaybını Önlemek İçin Şebeke Rehabilitasyonu Projesi Başlatıldı

(BALIKESİR)- Ayvalık'taki içme suyu kayıplarının önüne geçmek amacıyla Şebeke Rehabilitasyonu Projesi'ni oluşturan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçenin altyapısını güçlendirerek, yazı rahat geçirmesini hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle şehrin altyapısında gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm, Ayvalık ile devam ediyor. Ayvalık'ta isale hatlarını yenilen BASKİ ekipleri, su kayıplarını en aza indirmek için altyapı güçlendirme çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık'ta ilk defa gerçekleştirilecek "Şebeke Rehabilitasyonu Projesi" ile içme suyu kayıplarının önüne geçilecek. Proje kapsamında; şebeke sisteminin dijitalleştirilmesi ile su iletim hatları izlenerek bölgesel su kayıpları da kontrol altına alınacak.

Akıllı teknolojiler devreye alınacak

Proje ile akıllı teknolojiler devreye alınacak. Bu şekilde karbon salınımı azalacak, enerji verimliliği artacak ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'nün ilçede suyun geleceğini güvence altına almak amacıyla başlattığı adım çerçevesinde İzole alt bölgeler (DMA) oluşturularak, şebeke daha küçük kontrollü alanlara bölünerek su kayıpları anlık takip edilecek. Basınç ve su kalitesi yönetimi sağlanarak, bilinmeyen, yetersiz çaplı hatlar tespit edilecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacak. Sonrasında şebeke dijital harita sistemine işlenerek daha verimli yönetilecek. Abone sayaç ve tesisat kontrolleri yapılarak, kaçak ve usulsüz su kullanımıyla mücadele edilecek. Hidrolik modelleme ile şebekenin basınç ve debi değerleri ideal hale getirilecek. BASKİ'nin bu projesi, bölge halkı için önemli bir kazanım olacak.