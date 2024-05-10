Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Ayvalık\'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satan 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 387 adet sentetik uyuşturucu hap, 52 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içme aparatı ve 10 bin 160 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

10.05.2024 15:33
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 387 adet sentetik uyuşturucu hap, 52 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen 10 bin 160 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.S, M.Ö, Ş.D. ve S.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Balıkesir, Ayvalık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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