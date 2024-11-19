Ayvalık'ta Yelken Ligi Yarışları Başladı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yelken Ligi Yarışları Başladı

Ayvalık\'ta Yelken Ligi Yarışları Başladı

Ayvalık'ta Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi Birinci Ayak IQ FOIL-TECHNO 293 yarışları başladı. Belediye Başkanı Ergin, bölgenin su sporları merkezi olma hedefini yineledi ve bu etkinliklerin turizme katkısını vurguladı.

19.11.2024 11:55  Güncelleme: 12:00
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(BALIKESİR)- Ayvalık'ta düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi Birinci Ayak IQ FOIL-TECHNO 293 yarışları başladı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık çok farklı alanlarla, spor dallarında, triatrondan tutun plaj voleyboluna, açık su yüzme yarışmalarından, yelken sporlarına kadar birçok su sporu yapılmaktadır. Umarım, bu sportif etkinlikler sayesinde Ayvalık turizmi 12 aya yayılır" dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi Birinci Ayak IQ FOIL-TECHNO 293 yarışları ve milli takım seçmeleri başladı. 19 kulüpten 200 sporcu 23 Kasım'a kadar kıyasıya mücadele edecek. Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Türk bayrağını Paris Olimpiyatları'nda, Avrupa ve Dünya Şampiyonları'nda dalgalandıran sporculara teşekkür plaketleri takdim edildi. Törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

"Ayvalık'tan artık Türkiye ve Avrupa şampiyonları çıkıyor"

Tüm sporculara Ayvalık Kadar Güzel bir yarış dileğinde bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Ayvalık'ı yelken, kürek ve rüzgar sörfü gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarla su sporları merkezi yapabilme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Ayvalık'tan artık Türkiye ve Avrupa şampiyonları çıkıyor, Ayvalıklı gençler bu başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Bu organizasyonlar, ilçemizde turizm anlamında da olumlu yansımalara neden oluyor. Ayvalık'taki turistik işletmelerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz bu yelken yarışları Ayvalık'ımıza farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Denizimiz, sahillerimiz ve rüzgarımızın güzelliğiyle, 22 adamızla koylarımızın temizliği bu tür organizasyonlarla daha bir vizyon kazanıyor" diye konuştu.

Ayvalık'ın yelken sporları için sağlam bir altyapısı bulunduğunu hatırlatan Başkan Ergin, belediye olarak Cunda arka deniz ve Kapri plajlarında windsurf okullarının açılmasına öncülük ederek, başarıya giden yolu açtıklarını söyledi.

"Hedefimiz odur ki Ayvalık'ta su sporlarını daha da hareketli hale getirmek"

Başkan Ergin, sözlerini şöyle tamamladıi:

"Yani su sporlalarımızın altyapısını oluşturduk sağlam bir altyapımız ve bu kentten daha çok şampiyonlar çıkacak. Kentimizde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1. Ayak IQ FOIL-TECHNO 293 optimist yarışmalarının startını vermek için bir araya geldik. Ayvalık mimarisiyle, adalarıyla, deniziyle, tarihiyle, kültürüyle, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Ayvalıkımızda çok farklı alanlarla, spor dallarında, triatrondan tutun plaj voleyboluna, açık su yüzme yarışmalarından, yelken sporlarına kadar birçok su sporu yapılmaktadır. Umarım, bu sportif etkinlikler sayesinde Ayvalık'ımızın turizmi 12 aya yayılır. Gençlere başarılar diliyorum her bir sporcu bizim için tek tek değerlidir. Ümidimiz ve hedefimiz odur ki Ayvalık'ta su sporlarını daha da hareketli hale getirmek ve ilerleyen süreçte uluslararası alanda su sporlarını Ayvalık'ta gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O konuda iddialıyız. Yelken yarışları Ayvalık'a farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Denizimizin, sahillerimizin, rüzgarımızın güzelliği, denizlerimizin temizliği bu organizasyonlarla daha da bir vizyon kazanıyor. Bütün sporcularımıza şimdiden tekrar başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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