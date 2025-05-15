Ayvalık'ta Yeni Sağlık Merkezi İçin İhale Süreci Tamamlandı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'ne iş insanı Cihan Şişman tarafından sağlık merkezi yapılması koşuluyla bağışlanan arsanın ihale süreci tamamlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak olan Sağlık Merkezi sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak" dedi.

İş insanı Cihan Şişman tarafından Ayvalık Belediyesi'ne sağlık merkezi yapılması koşuluyla bağışlanan 150 Evler Mahallesi'ndeki arsa için başlatılan ihale sürecinin tamamladığını belirten Başkan Ergin, Ayvalık'ta Devlet Hastanesi'nin yetersizliği, bazı branşlarda doktor yokluğu ve özel hastanelerin bulunmayışı nedeniyle vatandaşların ilçe dışında arayış içinde olduklarını söyledi.

İmar planlarında "sağlık alanı" olarak belirlenen alanın, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde gelişmekte olan bir bölgede bulunduğunu aktaran Ergin, "Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak olan Sağlık Merkezi sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak" diye konuştu.