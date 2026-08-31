Ayvalık’ta 30 Ağustos coşkusu, Manuş Baba konseriyle taçlandı - Son Dakika
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Ayvalık’ta 30 Ağustos coşkusu, Manuş Baba konseriyle taçlandı

Ayvalık’ta 30 Ağustos coşkusu, Manuş Baba konseriyle taçlandı
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Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı; çelenk sunumu, kortej yürüyüşü, fener alayı ve Manuş Baba konseriyle coşkuyla kutlandı. Amfitiyatro'yu dolduran yaklaşık 3 bin kişi Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma töreni, kortej yürüyüşü, fener alayı ve Manuş Baba konseriyle coşkuyla kutlandı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı fener alayının ardından Ayvalık Amfitiyatro'yu dolduran yaklaşık 3 bin kişi, Türk bayrakları eşliğinde şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü, Ayvalık'ta bu yıl da çeşitli etkinlik ve törenlerle coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçenin cadde, bulvar ve meydanlarını ay yıldızlı bayrak ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasıyla donatıldı. Ayvalıklılar da balkon ve camlarını bayraklarla süsleyerek zaferin coşkusunu paylaştı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı, kortej yürüyüşüyle devam etti. Murat Ustalı Spor Tesisleri'nde geleneksel Atatürk Kupası töreni gerçekleştirildi, turnuvada kazanan yine dostluk oldu.

Öğretmenevi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı, ellerinde bayraklarla coşkuyu paylaşan Ayvalıklılar Kuvayımilliye ruhunu bir kez daha yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Ayvalık Amfitiyatro'da Manuş Baba konseriyle doruğa ulaştı; amfitiyatroyu dolduran üç bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Sanatçıyı kutlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü Ayvalık'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutladık. Zaferin 104'ün yılını tüm Ayvalık omuz omuza Fener Alayımız ve Manuş Baba konseriyle, Cumhuriyet Meydanımıza, Amfi Tiyatro'ya sığmadık. Bu bayrağı sonsuza kadar taşıyacak, Cumhuriyetine sıkı sıkıya bağlı bu kent hepimizin gurur kaynağı, iyi ki varsın Ayvalık. Nice yüzyıllara Büyük Zafer" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Manuş Baba, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık’ta 30 Ağustos coşkusu, Manuş Baba konseriyle taçlandı - Son Dakika

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