Azad Cammu Keşmir meclisi Najeeb Naqi'yi 32 oyla cumhurbaşkanı seçti

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de, bölgesel mecliste yapılan oylama sonucu yeni cumhurbaşkanı Najeeb Naqi oldu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Azad Cammu Keşmir'de bölgesel mecliste cumhurbaşkanının belirlenmesi için oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu, iktidardaki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisinden Najeeb Naqi, 45 sandalyeli mecliste 32 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Daha önce Azad Keşmir Sağlık Bakanı olarak görev yapan Naqi'nin, muhalefetteki Pakistan Halk Partisinden (PPP) rakibi Chaudhry Latif Akbar ise 13 oy aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de seçimden galip çıkan Naqi'yi tebrik ederek, yeni cumhurbaşkanının görevlerini etkin şekilde yerine getirmesini ve Azad Keşmir halkının kalkınması konusunda yapıcı rol oynamasını umduğunu belirtti.