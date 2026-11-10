Azdavay\'da 80 yaşındaki kalp hastası için AFAD ağaçları kaldırıp ambulansa yol açtı

Azdavay'da 80 yaşındaki kalp hastası için AFAD ağaçları kaldırıp ambulansa yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azdavay'da Maden köyü Çetinpınar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki kalp hastası rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. AFAD ekipleri kar nedeniyle yola devrilen ağaçları kaldırıp ambulansa yol açtı, hasta Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde rahatsızlanan 80 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Maden köyü Çetinpınar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki kalp hastası K.C'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine köye AFAD ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
AFAD ekipleri, kar nedeniyle yola devrilen ve köye ulaşımı engelleyen ağaçları kaldırarak ambulansa yol açtı.
Köye ulaşan ekipler, genel sağlık kontrolünden geçirdikleri hastayı Azdavay Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
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