Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hocavent'te Nevruz ateşini yaktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hocavent'te Nevruz ateşini yaktı

18.03.2026 20:18
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocavent ilinin Hanoba köyünde Nevruz ateşini yaktı.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte bir dönem Ermenistan işgali altında bulunan Hocavent ilini ziyaret etti.

Hanoba köyünde bölgeye geri dönen vatandaşlarla bir araya gelen Aliyev, yurttaşların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İlham Aliyev, burada yaptığı konuşmada, "Şanlı zaferimiz artık uzun yıllardır gurur kaynağımızdır. Ben altıncı yıldır Nevruz Bayramı'nı Karabağ'da kutluyorum. İlk kez 2021 yılında kutladım, ardından her yıl Nevruz arifesinde Karabağ'da bulunuyor ve Nevruz ateşini burada birlikte yakıyoruz. Bu büyük bir mutluluktur." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın, milli gururunu, adaleti ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiğini vurgulayan Aliyev, "Topraklarımızı işgalden kurtardık. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Silahlı Kuvvetlerimiz hem 2020'de hem de 2023'te büyük kahramanlık gösterdi. Bunun sonucunda bugün bu topraklardayız ve bu toprakların gerçek sahipleriyiz." dedi.

Aliyev, işgal döneminde bölgedeki yerleşim yerlerinin büyük ölçüde tahrip edildiğini söyleyerek, "Ermenistan bu bölgeleri harabeye çevirmişti. Tüm köyler, kasabalar ve şehirler yıkılmıştı. Ancak bugün yeniden inşa ediyoruz. Kısa sürede Karabağ ve Doğu Zengezur'da 80 binden fazla insan yaşamaya, çalışmaya ve eğitim almaya başladı." diye konuştu.

Büyük Dönüş Programı kapsamında, eskiden yerinden edilmiş kişilerin doğdukları topraklara geri döndüğünü kaydeden Aliyev, bu sürecin düzenli şekilde devam ettiğini aktardı.

Köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Aliyev, daha sonra eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Nevruz ateşini yaktı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

