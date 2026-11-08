Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak" - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak"

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak"

Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğanİlham AliyevKarabağGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 gün boyunca siz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak" - Son Dakika
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