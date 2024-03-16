Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze\'yi Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslar için Bakü'ye gelen Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Kobakhidze, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Aliyev, görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gürcistan ve Azerbaycan'ın daima bir birinin yanında olduğunu söyledi.
Gürcistan ve Azerbaycan halklarının yüzyıllardır iyi komşuluk ilişkileriyle yaşadığını vurgulayan Aliyev, iki devlet arasındaki ilişkilerin de bu sağlam temel üzerine inşa edildiğini kaydetti.
Aliyev, "Azerbaycan ve Gürcistan ortak çabalarla sadece kendi ekonomik kalkınmalarını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bölge ve Avrasya için de önemli ülkeler haline geldi. Ortak ulaştırma ve enerji projelerimiz birçok ülke için büyük önem taşıyor. Bu istikamette ilave adımlar atacağız. Özellikle ulaştırma alanında oluşturulan ve oluşturulacak yeni altyapı, birçok ülke için vazgeçilmez fırsatların önünü açacak." dedi.
Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun birkaç ay sonra genişletilmiş biçimde faaliyete geçeceğini bildiren Aliyev, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi birkaç ay sonra 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacaktır." bilgisini paylaştı.
Aliyev, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin girişimleriyle hayata geçirilen Güney Gaz Koridoru'nun önemine değinerek, "Azerbaycan gazını alan ülke sayısı 8'e ulaştı. Yakın gelecekte bu ülkelerin sayısı artacak. Avrupa'da Azerbaycan'ın enerji kaynaklarına talep her geçen yıl artıyor. Bizim hem enerji kaynaklarımız hem de yatırım için finansal olanaklarımız var. Geniş transit olanaklara sahip Gürcistan gibi dostumuz var. Bizim enerji projelerimiz bundan sonra da birçok ülkenin enerji güvenliğini sağlamaya devam edecek." şeklinde konuştu.
Yeni projeler, özellikle de yeşil enerji projeleri üzerinde çalıştıklarını bildiren Aliyev, her iki ülkenin bu alanda büyük potansiyele sahip olduğunu ve yıl sonuna kadar somut adımlar atacaklarını kaydetti.
Aliyev, iki ülkenin de bir birinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, "Hiçbir ülkenin egemen arazisi güç kullanılarak değiştirilemez. Uluslararası hukuk kuralları her ülke için geçerli olmalıdır ve burada ayrımcılık yapılamaz." ifadelerini kullandı.
"İşbirliğini daha ileriye taşımaya tam anlamıyla hazırız"
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destekleri nedeniyle Aliyev'e teşekkür ederek, kendilerinin de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini belirtti.
Kobakhidze, Aliyev'le ikili gündemin yanı sıra global siyasi olayları da müzakere ettiklerini bildirerek, "Barış konularına özel dikkat gösterilmesi gerekiyor ve bizim tutumumuz da bu yöndedir. İstikrara mümkün olduğu kadar katkı sağlamaya çalıştık. Bu tutumumuzu gelecekte de sürdüreceğiz." dedi.
Azerbaycan'la bir dizi stratejik proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Kobakhidze, "Gelecek için büyük planlarımız var. Sayın Aliyev'le ortak hayata geçirebileceğimiz birçok projeyi müzakere ettik. Enerji ve ulaştırma alanlarında çok önemli potansiyelimiz var. Bu çalışmalara devam edilecektir. İşbirliğini daha ileriye taşımaya tam anlamıyla hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi Kabul Etti - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçen Ankaragücü, Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun golüne rağmen Başakşehir mağlubiyetten kurtulamadı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen bir polis memuru gözaltına alındı. İhraç polis memurunun, örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, duramayarak Evyapport limanı üzerindeki kule vinçlere çarptı. Vinçlerin devrilmesi sonucu liman sahası ve konteyner büyük hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralanma olup olmadığını kontrol etti. Hasar, dron ile havadan çekilen görüntülerle tespit edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde, üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda 18 takımda 300 yelkenci mücadele etti. Yatlar, Netsel Marina'dan ayrılarak körfeze ve açık denize seyir yaparken, yelkenciler renkli görüntüler oluşturdu. Yarışlar, yarın final yarışlarıyla sona erecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da vatandaşlarla bir araya gelerek Milli Görüş ruhunu yaşatmak için yeniden alanlarda olduklarını belirtti. Erbakan, hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 ilde yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, evinde konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52'lik skorla mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi. Maçın salonu Kocaeli Atatürk Spor Salonu idi. İzmit Belediyespor'un en skorer oyuncuları Hillsman (20 sayı), Nared (21 sayı), Calhoun (17 sayı) ve Ivanova (17 sayı) oldu. Çankaya Üniversitesi'nin en skorer oyuncuları ise Walker (27 sayı), Fontaine (22 sayı) ve McCarty (12 sayı) oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de yapımı devam eden onkoloji hastanesinin proje değişiklikleri yapıldığını ve en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Hastanenin yatak kapasitesi 411, poliklinik sayısı 153 olacak.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası kura çekiminde Türkiye'nin Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile aynı grupta yer aldı. Şampiyona 1 Haziran'da başlayacak ve 8 Haziran'da sona erecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru S.Ü'nün saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. S.Ü. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısının olduğu belirlendi. S.Ü'nün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadeleri alındı ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu tespit edildi. S.Ü. cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?