Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kongo Cumhurbaşkanı ile İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kongo Cumhurbaşkanı ile İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kongo Cumhurbaşkanı ile İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında işbirliği anlaşmaları imzaladı. Görüşmede siyasi, ekonomik, yatırım, enerji ve tarım alanlarında işbirliklerinin konuşulduğu belirtildi. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçmesiyle ticaret hacminde olumlu bir dinamik oluşması bekleniyor.

04.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:39
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

Aliyev, Nguesso'yu resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Kongo Cumhuriyeti milli marşlarının seslendirildiği tören sonrasında Aliyev ve Nguesso, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede konuşan Aliyev, mevkidaşıyla siyasi, ekonomik, yatırım, enerji ve diğer alanlarda olası işbirliklerini konuştuklarını bildirdi.

Aliyev, ele aldıkları tüm konularda Nguesso ile hemfikir olduklarını belirterek, varılan anlaşmaların hayata geçmesiyle iki ülkenin ticaret hacminde olumlu dinamiğin ortaya çıkacağını kaydetti.

Nguesso, ülkesinin çok büyük bir tarım potansiyeline sahip olduğunu fakat tarıma elverişli arazilerin sadece yüzde 3'ünü kullanabildiklerini söyledi.

Bol su kaynaklarına ve tüm yıl boyunca güneş gören bir coğrafi konuma sahip olduklarını dile getiren Nguesso, "Bu potansiyeli ve sizin bu alandaki büyük deneyiminizi tarımımızın gelişmesi için kullanabiliriz. Mesela Kongo'da üretim yapıp ihraç edebiliriz. Yenilenebilir enerji alanında da Azerbaycan'ın zengin tecrübesinden faydalanabiliriz." şeklinde konuştu.

Görüşmeler sonrasında Aliyev ve Nguesso "Azerbaycan ile Kongo Arasında İşbirliği Bildirgesi"ne imza attı.

Ardından Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Kongo Ulusal Petrol Şirketi arasında eğitim hususunda mutabakat zaptı ile Kongo'da petrol rafinerisinin iyileştirme ve genişletilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Yine iki ülkenin çevre ve doğal kaynaklar bakanlarınca doğal kaynakların yönetimi hususunda niyet protokolüne imza atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kongo Cumhurbaşkanı ile İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika

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