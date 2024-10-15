Azerbaycan'da Yeni Yetenek Birimi Kuruldu

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordu bünyesinde "Entelektüel Yetenek Birimi"nin oluşturulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Entelektüel Yetenek Birimi'nde, askere alınan yüksek yeteneğe sahip erler hizmet edecek.

Entelektüel Yetenek Birimi'nde görev alacak askerler, üniversite sınavında 600 ve üstü puan toplayan, yerli ve uluslararası olimpiyatlarda dereceye giren, Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Sıralaması ve Shanghai Ranking Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda yer alan ilk 500 üniversiteden lisans ve yüksek lisans mezunu erler arasından seçilecek.

Belirlenen kategoride tam dönem muvazzaf askerliğe çağrılan gençler arasında bilişim teknolojileri alanında ilgili niteliklere sahip olanlar Entelektüel Yetenek Birimi'ne alınacak, özel yetenekli gençler fiili askerlik hizmetinde mesleki alanlarında iş deneyimi kazanacak.