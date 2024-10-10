Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen amfibi uçağın Azerbaycan'a döndüğü bildirildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine 18 Ağustos'ta Türkiye'ye gönderilen "BE-200ÇS" tipli amfibi uçağın görevini tamamlayarak döndüğü belirtildi.
Açıklamada, uçağın Muğla, Bolu, Uşak, Manisa, Balıkesir ve İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.
Amfibi uçağın, Türkiye'deki yangın bölgelerine yaklaşık 400 ton su boşalttığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'ın Amfibi Uçağı Türkiye'deki Yangınlarla Mücadelede Görevini Tamamladı - Son Dakika
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