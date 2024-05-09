Azerbaycan, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 79. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Azerbaycan, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 79. yıl dönümünü kutladı

Azerbaycan, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası\'nı yenilgiye uğratmasının 79. yıl dönümünü kutladı

Azerbaycan'da Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 79. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı. Törene, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, harp okulu öğrencileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Azerbaycan, savaşta Sovyet ordusuna büyük destek sağlayarak Nazi Almanyası'nın yenilgisinde önemli bir rol oynadı.

09.05.2024 12:03
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Azerbaycan'da Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 79. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, "Sovyetler Birliği Kahramanı" Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un Bakü'deki kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Aslanov'un mezarı başında düzenlenen törene, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, harp okulu öğrencileri, vatandaşlar, İkinci Dünya Savaşı gazileri katıldı.

Törene, Aslanov'la aynı ismi taşıyan torunu Tümgeneral Hezi Aslanov da iştirak etti.

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs, birçok eski Sovyet ülkesinde Zafer Günü olarak kutlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı görev yaptı ve 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti. Savaş boyunca 130 Azerbaycanlı, "Sovyetler Birliği Kahramanı" ünvanını aldı.

Savaşta Sovyet ordusunun yakıt ihtiyacının yüzde 80'i, motor yağı ihtiyacının yüzde 90'ı Azerbaycan tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Mihriban Aliyeva, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 79. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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