Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlarından Görüşme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Erakçi telefonda görüştü.

Görüşmede, giderek gerginleşen bölgesel durumla ilgili endişelerini ifade eden bakanlar, çatışmaların hızla sona erdirilmesi için diplomatik çabaların artırılmasının önemine işaret etti.

Bakanlar, Azerbaycan ile İran arasındaki ikili ilişkiler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.