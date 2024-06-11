Azerbaycan ve İran, Stratejik Yapılar ve Ulaşım Hatlarının Güvenliği İçin Tatbikat Yapacak

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Azerbaycan ve İran'ın stratejik yapılar ve ulaşım hatlarının güvenliği için eş zamanlı tatbikat yapacağı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun yarın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tatbikat yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ile İran arasında varılan anlaşma doğrultusunda İran ordusunun da kendi ülkelerinde eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştireceği kaydedildi.

Her iki ülkede düzenlenecek tatbikatlarda, stratejik yapılar ve ulaşım hatlarının olası sabotaj faaliyetlerinden korunmasına yönelik çeşitli görevlerin koordineli şekilde yerine getirileceği ifade edildi.