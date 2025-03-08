Azimle İşleten Kadın Girişimci: Emine Eryılmaz - Son Dakika
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Azimle İşleten Kadın Girişimci: Emine Eryılmaz

Emine Eryılmaz, Burdur'daki otelini 5 yıldır kızıyla birlikte başarıyla işletiyor.

08.03.2025 17:35
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Sahip olduğu otelin her şeyi: Temizlik, resepsiyon, yemek onun elinden geçiyor

-Oteli kızıyla birlikte işletiyor, ilçedekilere azmiyle örnek oluyor

-5 yıldır ilçedeki oteli işleten Emine Eryılmaz:

-"Otelimizin her alanında bizzat çalışıyor, misafirlerimizin memnuniyeti için elimden geleni yapıyorum"

BURDUR - Burdur'da bir kadın girişimci azmiyle örnek oluyor. 5 yıldır ilçedeki oteli işleten Emine Eryılmaz, Kadınlar Günü'nde "Kadın isterse her şeyi başarır" diyerek tüm kadınlara cesaret ve kararlılık mesajı verdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Emine Eryılmaz, kadın girişimciliğinin en güzel örneklerinden biri olarak ilçenin en büyük otellerinden birini 5 yıldır kızıyla birlikte işletiyor. Otelin tüm işlerini üstlenen Eryılmaz, azmi ve kararlılığıyla kadınların gücünü ortaya koyuyor.

"Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı"

Turizm sektöründe kadın girişimciliğine örnek olan Emine Eryılmaz; "Kadınların her işi başarabileceğini göstermek istiyorum. 5 yıldır kendi otelimi işletiyorum. Otelimizin her alanında bizzat çalışıyor, misafirlerimizin memnuniyeti için elimden geleni yapıyorum. Bir kadının neler başarabileceğini herkese göstermek istiyorum" dedi.

Kadınlara cesur olmaları konusunda çağrıda bulunan Eryılmaz; "Tüm kadınlarımıza tavsiyem, kendi ayakları üzerinde dursunlar, hayallerinden vazgeçmesinler. Kadın isterse her şeyi başarır. Kadınlar Günümüz kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliğinin önemine dikkat çeken Eryılmaz, Burdur'un tarihi ve turistik değeri olan Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenleri de oteline davet etti.

Kaynak: İHA

Gölhisar, Güncel, Burdur, Turizm, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azimle İşleten Kadın Girişimci: Emine Eryılmaz - Son Dakika

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