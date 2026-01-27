"Aziz İhsan Aktaş Davasında" İlk Duruşma... Örgüt Liderliğiyle Suçlanan Aktaş, Korumalarla Geldiği Duruşmadan, Hakim Savcı Kapısından Ayrıldı - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş Davasında" İlk Duruşma... Örgüt Liderliğiyle Suçlanan Aktaş, Korumalarla Geldiği Duruşmadan, Hakim Savcı Kapısından Ayrıldı

27.01.2026 17:06  Güncelleme: 20:35
Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ilk oturumu tamamlandı. Duruşmaya korumalarla gelmesi tepkilere neden olan "suç örgütü lideri" olarak iddianamede yer alan Aziz İhsan Aktaş, duruşmanın tamamlanmasının ardından yine korumalarıyla hakim-savcı kapısından çıkış yaptı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ilk oturumu tamamlandı. Duruşmaya korumalarla gelmesi tepkilere neden olan "suç örgütü lideri" olarak iddianamede yer alan Aziz İhsan Aktaş, duruşmanın tamamlanmasının ardından yine korumalarıyla hakim- savcı kapısından çıkış yaptı.

Aralarında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının ilk oturumu, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapıldı.

Duruşma, mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görüldü.

İlk duruşmanın ilk oturumu tamamlanan davada yarın sanık savunmaları alınmaya başlanacak. Heyet, savunmaların alınmasına tutuklu sanıklardan başlanacağını bildirdi. Bu kapsamda yarın ilk olarak tutuklu sanık Ceyhan Kayhan'ın savunması alınacak.

Yargılamalar, 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün saat 10.00'da Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda yapılacak.

25 gazeteci alındı, her sanık için 3 avukata izin verildi

Duruşmalar için kapsamlı güvenlik ve düzen tedbirleri alındı. Duruşma salonuna girişler kartla yapıldı, sanıklar, vekilleri ve müdafileri öncelikli olarak salona alındı. Basın mensupları için duruşma salonunda 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Gazetecilerin duruşma salonuna girebilmesi için önceden akreditasyon başvurusu yapmaları ve güvenlik değerlendirmesinden geçmeleri gerekti.  Aynı medya grubuna bağlı yayın organları tek basın kuruluşu sayılacak ve her gruptan yalnızca bir temsilci kabul edildi. Her sanık için en fazla üç avukata izin verildi.

Örgüt liderliğiyle yargılanan sanık korumalarla duruşmaya geldi

İddianamede "örgüt lideri" olmakla suçlanan ancak tutuksuz yargılanan ve hakkında çeşitli suçlardan hapis ve mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edilen Aziz İhsan Aktaş'ın, duruşmaya korumalarıyla geldiği görüldü.

Aktaş, korumalarının basına müdahale etmesine karşı "Müdahale etmeyin" diye uyarıda bulundu. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.

Tutuklu belediye başkanları ise alkışlar eşliğinde salona getirildi, izleyiciler "Rıza Başkan", "Utku Başkan", "Zeydan, Adana gibi Başkan" sloganları atıldı. Jandarma tarafından izleyiciler uyarıldı.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Korumalarla duruşmaya gelmeye tepki

Aktaş'ın duruşmaya korumalarla gelmesine sanık avukatları ve CHP'liler tepki gösterdi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Aktaş'ın sanığı olduğu ve kendi ismiyle anılan davaya korumalarla gelmesine ilişkin, "Bir müşteki, tanık, sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı mahkeme heyetinden talep eder. Diğer sanıkların 1'er yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz" tepkisini gösterdi.  Ersöz, "Aziz İhsan Aktaş'ın nasıl bir ayrıcalığı var? İçeriye bir koruma ordusuyla girmiş" dedi.

Mahkeme Başkanı, kendilerinin mahkeme salonu dışından sorumlu olmadığını belirtti.

Aktaş'ın avukatı: "Devletin verdiği resmi korumalar onlar"

Ersöz'ün sorusuna yanıt veren Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı ise "koruma ordusuyla duruşma salonuna girdikleri" yönündeki eleştirilere, "Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar" yanıtını verdi. Ayrıca, görüntülere yansıyan kalabalığın, Aktaş'ın görüntüsünü almaya çalışan basın mensupları ve Jandarma ekiplerinin oluşturduğunu söyledi.

Sanık avukatlarının talepleri reddedildi

Duruşmada daha sonra bazı sanık avukatları, "yetkisizlik, tefrik ve görevsizlik kararı verilmesi" talebinde bulundu.

Avukatların taleplerinin ardından duruşma savcısına söz verildi. Savcı, "yetkisizlik ve tefrik taleplerinin reddine" karar verilmesini istedi.

Duruşmaya bir saat ara verildi. Aranın ardından  İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının, "duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik" taleplerini oybirliğiyle reddetti.

Aziz İhsan Aktaş, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitleri yapıldı.  Kimlik tespitleri sırasında suç örgütü lideri suçlamasıyla iddianamede yer almasına ve 704 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına rağmen "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen iş İnsanı Aziz İhsan Aktaş, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti.

Duruşmada, daha sonra iddianame özeti okundu.

İddianamenin okunmasının ardından Mahkeme Başkanı, savunmaların bölünmemesi için duruşmanın saat 16.15 itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Duruşmada yarın ilk olarak tutuklu sanık Ceyhan Kayhan'ın savunması alınacak.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından "suç örgütü lideri" olarak iddianamede yer alan Aziz İhsan Aktaş, yine korumalarıyla hakim- savcı kapısından çıkış yaptı.

