Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının Üçüncü Günü Silivri'de Başladı - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının Üçüncü Günü Silivri'de Başladı

17.06.2026 11:10  Güncelleme: 12:20
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasının üçüncü gününde, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası ve kuzeni savunma yaptı. Dava, belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla sürüyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının üçüncü günü, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası Mustafa Aydar ile kuzeni Can Zafer Yaman'ın savunmasıyla başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının üçüncü günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Duruşmada ilk olarak Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası Mustafa Aydar ve kuzeni Can Zafer Yaman savunma yaptı.

Aydar, ticaretten başka bir iş yapmadığını belirterek, "Yaklaşık 3 bin tane daire sattım. Hepsi de iş insanlarıydı, doktorlardı, her yerden insanlar vardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 'Allah razı olsun' dediler" ifadelerini kullandı. Yaman da önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek "Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Kadir Aydar, İhsan Aktaş, Belediye, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Ceyhan, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının Üçüncü Günü Silivri'de Başladı - Son Dakika

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