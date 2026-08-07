Baba-Kız Tenis Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba-Kız Tenis Başarı Hikayesi

Baba-Kız Tenis Başarı Hikayesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtfaiye eri Ramazan Karakoç, kızı Miray'a tenis antrenörlüğü yaparak başarı dolu bir yolculuk yaşıyor.

İZMİR'de itfaiye eri Ramazan Karakoç (44), yangın ve kurtarma görevlerinde hayat kurtarırken mesai dışında ise kızı Miray'ın (9) tenis antrenörlüğünü yapıyor. Disiplin ve emeği kortlara taşıyan baba-kız, kupa ve madalyalarla taçlanan bir başarı hikayesi yazıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olan Ramazan Karakoç, mesleğe başladıktan yaklaşık 2 yıl sonra tenisle tanıştı ve zamanla bu spora tutkuyla bağlandı. Yıllarca tenis oynayarak çeşitli turnuvalarda dereceler elde eden 20 yıllık itfaiye eri Karakoç, 2016 yılında Türkiye Tenis Federasyonu'nun antrenörlük programına katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayarak antrenör olmaya hak kazandı. Karakoç'un tenis tutkusu, 2016 yılında kızı Miray'ın doğması ile aile içinde farklı bir boyut kazandı.

KIZININ HAYALLERİNE DESTEK OLUYOR

Mesaisi sona erdiğinde Miray'a antrenörlük yaparak, hayallerine destek olduğunu belirten Karakoç, kızına ilk tenis eğitimini kendisi verdiğini söyledi. Miray, 2023 yılından bu yana Gaziemir'deki bir tenis kulübünde performans sporcusu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpte antrenman yapan Miray, babasıyla da haftada iki gün çalışıyor. Federasyonun düzenlediği il içi ve il dışı turnuvalara katılan Miray, organizasyonlarda derece elde ederek çeşitli kupa ve madalyalar kazandı.

'BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR'

İtfaiyecilik ile tenis birbirinden çok farklı alanlar olmadığını, her iki mesleğin de disiplin, güç, çeviklik, pratik zeka ve hızlı karar verme becerisi gerektirdiğini belirten Ramazan Karakoç, "İtfaiyecilik gerçekten severek yapılması gereken bir meslek. Çünkü temel amacı hayat kurtarmak, insanlara yardım etmektir" dedi. Tenisin büyük fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Karakoç, kızının erken saatlerde kalkarak antrenmanlara katıldığını, yaz-kış çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Miray'ın gösterdiği disiplinin başarılarında önemli rol oynadığını belirten Karakoç, "Bu başarıların en büyük sebebi aslında kendisi. Benim sözümü dinliyor ama bu disipline sahip olmasa, sabah erken saatlerde kalkmasa, akşam erken saatte uyumak zorunda olmasa bu başarılar gelmez. Başarı tesadüf değildir. Disiplin sonucu başarılar ortaya çıkar. Disiplinli bir evladım olduğu için çok şanslıyım, çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum" diye konuştu. Kızının başarılarından gurur duyduğunu belirten Karakoç, asıl hedefinin Miray'ın sporla büyümesi olduğunu söyledi. Karakoç, "Turnuvadan birinci olmuş, ikinci olmuş ya da kupa almış hiç önemli değil. Ben sadece sporla büyümesini istiyorum. Spor yaptığı zaman asıl başarıyı yakalamış olur" dedi.

'BABAM ÇOK İYİ BİR ÖĞRETMEN'

Miray Karakoç da tenis sporunu sevdiğini ve daha iyi bir sporcu olmak için çalışmaya devam edeceğini belirtip, "Tenis güzel ve disiplinli bir spor olduğu için çok çalışmamız lazım. Babamla hep daha çok çalışıp, hocalarımı daha çok dinleyip ve hep daha iyi oynamaya çalışacağım. Babam çok iyi bir öğretmen. Onunla antrenman yapmak beni mutlu ediyor" diye konuştu. Babasının başarılarında büyük payı olduğunu ifade eden Miray, "Bu başarılarımda en büyük pay babamın. Çünkü o da zaten çok çalışıyor. Maçlara katılıyor. Beni de çok iyi çalıştırıyor. Babamı çok seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Tenis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-Kız Tenis Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:17:24. #7.12#
SON DAKİKA: Baba-Kız Tenis Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.