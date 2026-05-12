Erzurum'un Aziziye ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

Kırsal Başçakmak Mahallesi'ndeki evlerinde M.Y. (53) ile oğlu A.Y. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba, oğlunu bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, av tüfeği, 57 fişek ve olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Şüpheli M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.