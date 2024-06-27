Baba, Oğlunun Verdiği Böbrekle Nakil Oldu, Ancak Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Baba, Oğlunun Verdiği Böbrekle Nakil Oldu, Ancak Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla oğlunun verdiği böbrek nakledilen baba, yoğun bakım ünitesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlu ise tedavi altında ve sağlık durumu iyi.

27.06.2024 14:51
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İstanbul'da yapılan operasyonla oğlunun verdiği böbreğin nakledildiği baba, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akçaabat ilçesinin Erikli Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Naci Barutçu'nun, aşırı zayıflama şikayetiyle gittiği hastanede iki böbreğinin de büyük oranda çalışmadığı tespit edildi.

Organ nakli olması gerektiği bildirilen Barutçu, oğlu Emir Barutçu (28) ile İstanbul'da özel bir hastaneye gitti.

Babasına böbrek vermek isteyen Barutçu'nun yapılan tetkiklerinde dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine dün gerçekleştirilen operasyonla Emir Barutçu'dan alınan böbrek, Naci Barutçu'ya nakledildi.

Sorunsuz geçen ameliyatın ardından baba Barutçu, yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı. Barutçu, burada aynı gün kalp krizi nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi süren Emir Barutçu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Barutçu'nun cenazesinin yarın, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Erikli Mahallesi'nde toprağa verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baba, Oğlunun Verdiği Böbrekle Nakil Oldu, Ancak Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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