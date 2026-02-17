Baba-Oğul Taş Ustaları Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika
Baba-Oğul Taş Ustaları Geleceği Şekillendiriyor

17.02.2026 11:10
Kayseri'de 119 yıllık yetimhanede çalışan baba-oğul, taş işçiliğini geleceğe taşıyor.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde taş ustası Mehmet Dilci (60) ile oğlu Samet Dilci (31), 119 yıllık Sion Yetimhanesi'nin bahçesindeki atölyede her gün doğal taşa şekil veriyor. Dünyaca ünlü taş ustası Mimar Sinan'ın torunu olarak mesleğe gönül verdiklerini belirten baba Dilci, "40 yıldır taş ustasıyım. Hem öğreniyor hem de öğretiyoruz. Oğlu ile birlikte burada çalışıp, kurs vermek herkese nasip olmaz" dedi.

Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde 119 yıl önce yapılan Sion Yetimhanesi'nin (Köy Muallim Mektebi) bahçesindeki atölyelerde taş, ahşap ve restorasyon ustası yetiştirilmesine yönelik kurs veriliyor. Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliğiyle 2 yıl önce hizmete açılan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) ustaları, 2025'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları' kartını almaya hak kazanırken, kursiyerler de kendi alanlarında usta öğretici oluyor. Atölyede çalışan ve Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan'ın ismini taşıyan mahallede yaşadığını söyleyen Mehmet Dilci ve oğlu Samet Dilci, her gün tarihi yetimhanenin bahçesinde doğal taşa şekil veriyor.

'BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ'

Dünyaca ünlü taş ustası Mimar Sinan'ın torunu olarak mesleğe gönül verdiklerini belirten Mehmet Dilci, "40 yıldır taş ustasıyım. Hem öğreniyor hem de öğretiyoruz. Oğlu ile birlikte burada çalışıp, kurs vermek herkese nasip olmaz. Harika bir duygu. Baba-oğul olarak bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Mimar Sinan'ın eserlerine katkı sağlamak amacıyla buradayız. Kayseri'de 'Boynuz kulağı geçti' tabiri vardır. Oğlum şu an daha iyi oldu. Yeni nesil yetişince daha iyi yapıyor. Mimar Sinan'ın torunu olarak bu işleri daha da ileri taşımak istiyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Doğal taş ustası Samet Dilci ise "Doğal taş dekorasyon ustasıyım. Sertifika için buraya geldik. Yeni başlayanlara babamla birlikte yardımcı oluyoruz. 5 yaşından beri babamın yanında bu işe merak saldım. Artık bu işin profesyoneliyim. Bu mesleği daha ileriye taşımak istiyoruz. Babam ile aynı işi yapmak, bu atölyede kurs görmek çok güzel bir duygu. Herkese nasip olmaz. Mimar Sinan kadar olmasak da onun mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sertifika aldıktan sonra dükkan açmayı hedefliyorum. Burada öncelikle ekipmanların tutuş şekillerini gösterip, desen şekillerini çiziyoruz. Bu mesleğin gelecek nesillere aktarılması için meraklı olan herkesi bekliyoruz. Ben, ilk ustam olarak babamdan bu mesleği devraldım. İnşallah oğlum olursa ona da devretmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayseri, Kültür, Güncel, Sanat, Baba

Son Dakika Güncel Baba-Oğul Taş Ustaları Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika

Baba-Oğul Taş Ustaları Geleceği Şekillendiriyor
