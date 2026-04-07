Baba ve Oğul Toprağa Verildi

BABA İLE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde tartıştıkları Mutlu Birdane tarafından silahla öldürülen Babacan Zeki Yıldız ile oğlu Semih Yıldız'ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Narlıca Mahallesi'ne getirildi. Baba ile oğlu, ikindi vakti Narlıca Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),