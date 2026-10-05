Babacan, 2017'den beri tek haneye düşmeyen enflasyonda 2029 hedefini eleştirdi - Son Dakika
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Babacan, 2017'den beri tek haneye düşmeyen enflasyonda 2029 hedefini eleştirdi

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Babacan, 2017\'den beri tek haneye düşmeyen enflasyonda 2029 hedefini eleştirdi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV'de TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun 2017'den bu yana tek haneye düşmediğini belirten Babacan, hükümetin hedefi 2029'a koyduğunu ve vatandaşın 12 ay sonrası beklentisinin yüzde 45 olduğunu söyledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aldıkları kararların çoğu yanlış. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV canlı yayınında, TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Babacan, zaten yüzde 30 civarında bir enflasyonla bu yılın kapatılacağının herkes tarafından beklendiğini söyledi. Türkiye'de enflasyonun 2017'den bu yana tek haneye düşmediğini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"On yıldır tek hane için koydukları hedef de şu anda 2029. Bakın 2026'dayız. Daha üç sene sonra ancak tek haneye belki indirebiliriz diye hükümet açıklıyor. Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aldıkları kararların çoğu yanlış. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor.

Şimdi TÜİK böyle açıklıyor ama Merkez Bankası da vatandaşa soruyor. Merkez Bankası'nın bir enflasyon beklenti anketi var. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketinde vatandaşımız diyor ki bir sene sonra dahi diyor enflasyon yüzde 45 olacak diyor. Bakın bugünden bahsetmiyoruz. '12 ay sonra enflasyon kaç olacak' diye Merkez Bankası soruyor vatandaşımıza. Vatandaş da yüzde 45. Beklenti kötü. Zaten enflasyon beklentisi yüksek olduğu sürece enflasyon düşmez. Enflasyon beklentisini yönetmek, enflasyonun kendisini yönetmek kadar önemlidir. Şu andaki iktidar enflasyon beklentisini de çok kötü yönetiyor."

Kaynak: ANKA
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